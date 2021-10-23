Во многих областях температура воздуха будет достигать всего до +10 градусов. Всего в воскресенье будет облачно с прояснениями.
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Что прогнозируют в регионах
Самую холодную погоду прогнозируют на Западе и на Севере. Например, в Ровненской области, Сумской и Черниговской обещают +6...+8 градусов. В Черкасской и Львовской немного теплее – +7...+9. Теплым день выдастся на Востоке и Юге – +10...+13 градусов.
О холодных ночах предупреждают жителей северных и западных областей. Столбики термометров могут опуститься до +1...+3 градуса. Правда, заморозков еще не прогнозируют.
Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Дождливо будет только в Крыму
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в воскресенье небольшие дожди возможны на северо-востоке Украины. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем и ночью дожди будут идти в оккупированном Крыму.
Погода в городах Украины 23 октября
Ужгород – +8...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +7...+9
Ровно – +6...+8
Житомир – +8...+10
Винница – +7...+9
Одесса – +11...+13
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +6...+8
Сумы – +6...+8
Полтава – +6...+8
Днепр – +9...+11
Запорожье – +10...+12
Донецк – +9...+11
Луганск – +9...+11
Харьков – +8...+10
Киев – +7...+9
Погода в Украине / Фото Укргидрометцентра