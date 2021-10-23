У багатьох областях температура повітря сягатиме всього до +10 градусів. Загалом у неділю буде хмарно з проясненнями.

До речі Температурний рекорд осені: у Києві була найтепліша ніч за 141 рік

Що прогнозують у регіонах

Найхолоднішу погоду прогнозують на Заході та на Півночі. Наприклад, на Рівненщині, Сумщині та Чернігівщині обіцяють +6...+8 градусів. На Черкащині та Львівщині трохи тепліше – +7...+9. Найтеплішим день видасться на Сході та Півдні – +10...+13 градусів.

Про холодні ночі попереджають жителів північних та західних областей. Стовпчики термометрів можуть опуститись до +1...+3 градуси. Щоправда, заморозків ще не прогнозують.

Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Дощитиме лише в Криму

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що у неділю невеликі дощі ймовірні на північному Сході України. Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, вдень та вночі дощитиме в окупованому Криму.

Погода у містах України 23 жовтня

Ужгород – +8...+10

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +7...+9

Рівне – +6...+8

Житомир – +8...+10

Вінниця – +7...+9

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +6...+8

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +9...+11

Харків – +8...+10

Київ – +7...+9



Погода в Україні / Фото Укргідрометцентру