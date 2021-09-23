Впрочем, есть и положительный момент: температура воздуха поднимется на несколько градусов. В большинстве областей она будет колебаться между +10...+15 градусов.

Обратите внимание Порывы ветра до 30 метров в секунду: украинцев предупреждают о непогоде​

Погода 24 сентября в Украине

На Западной Украине и в центре 24 сентября ожидают дожди. Осадки будут идти как днем, так и ночью. Средняя температура воздуха +12...+14. На Закарпатье будет теплее – +15...+17.

На юге Украины будет несколько теплее, чем в остальных регионах – +15...+18 градусов. Ночи здесь прогнозируют прохладные + 5...+7. Днем синоптики предупреждают о дожде и ветре силой 7 – 12 метров в секунду.

На Севере будет несколько прохладнее – + 9...+ 13 градусов днем, + 4...+6 – ночью, здесь также ожидают дожди и сильный ветер.

В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода. Температура воздуха +12...+ 14 днем, + 4...+6 ночью.

Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке, на территории Украины будет бушевать сильный северо-западный ветер. За дожди же будет отвечать атмосферный фронт северного циклона.

Немного начнет повышаться температура воздуха – после, как зачарованных, +7...+9 градусов наконец столбики термометров сдвинутся до +11...+13 градусов. Однако на фоне смены погоды с дождем и сильным ветром – эта приятная метаморфоза будет малозаметной,

– написала она.

Погода в городах Украины 24 сентября

Ужгород – +15...+17

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +11...+13

Ровно – + 12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – + 13...+15

Одесса – +16...+18

Николаев – +14...+16

Херсон – + 15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – + 11...+13

Сумы – + 9...+11

Полтава – + 11...+13

Днепр – + 10...+12

Запорожье – + 13...+15

Донецк – + 12...+14

Луганск – + 13...+15

Харьков – + 8...+10

Киев – + 12...+14



Прогноз погоды на 24 сентября / Скриншот с сайта Гидрометцентра