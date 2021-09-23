Непогода разгуляется ночью и днем 24 сентября. В западных регионах порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Самые сильные порывы ветра будут на Западе

Местами скорость ветра в западных областях будет приближаться к 25 – 30 метрам в секунду. Уровень опасности – желтый.

Также ветер будет свирепствовать на Киевщине и в Киеве. Здесь тоже будут фиксировать порывы 15 – 20 метров в секунду.



По всей территории Украины – мощный ветер / Карта Укргидрометцентра

В Украине прогнозируют дожди и грозы

Кроме ветра, украинцам следует быть готовыми к дождям и грозам. Без осадков не обойдется ни в одном украинском регионе. Температура будет колебаться в пределах от +9...+11 на Сумщине и до +16 ... +18 в Крыму.

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В Карпаты пришли снега и морозы

Отметим, что на высокогорье Карпат уже пришли снегопады и даже морозы. Так, на вершине Поп Иван Черногорский уже немало снега, а температура утром 23 сентября опустилась до -6 градусов. Порывы ветра здесь достигают 5 – 6 метров в секунду.

Интересно! Ранее метеорологи прогнозировали на выходные 24 – 25 сентября второе "бабье лето". Воздух должен был бы прогреться в среднем до +14...+16.