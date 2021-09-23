Негода розгуляється вночі та вдень 24 вересня У західних регіонах пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

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Найсильніші пориви вітру будуть на Заході

Подекуди швидкість вітру у західних областях наближатиметься до 25 – 30 метрів на секунду. Рівень небезпечності – жовтий.

Також вітер лютуватиме і на Київщині та у Києві. Тут теж фіксуватимуть пориви 15 – 20 метрів на секунду.

По всій території України – потужний вітер / Карта Укргідрометцентру

В Україні прогнозують дощі та грози

Окрім вітру, українцям слід бути готовими і до дощів та гроз. Без опадів не обійдеться у жодному українському регіоні. Температура коливатиметься у межах від +9…+11 на Сумщині і до +16…+18 у Криму.

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У Карпати прийшли сніги та морози

Зазначимо, що на високогір'я Карпат уже прийшли снігопади та навіть морози. Так на вершині Піп Іван Чорногірський уже чимало снігу, а температура вранці 23 вересня опустилась до -6 градусів. Пориви вітру тут сягають 5 – 6 метрів на секунду.

Цікаво! Раніше метеорологи прогнозували на вихідні 24 – 25 вересня друге "бабине літо". Повітря мало прогрітись в середньому до +14…+16.