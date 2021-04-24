Погода в Украине 25 апреля будет холодной и дождливой на западе. В то же время жители восточных областей смогут порадоваться солнышку и +14 градусов тепла.

Какой будет погода на Вербное воскресенье

На западе и в части центральных и северных областей синоптики прогнозируют дожди. Так что при выходе из дома с собой стоит захватить зонт.

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На востоке температура воздуха будет до +10...+ 13 градусов, на Донетчине – до +14 градусов. В течение дня с неба будет светить солнце, никаких осадков не прогнозируют. На юге будет еще теплее. Там столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

На западе Украины в воскресенье будет холодно. В конце апреля температура воздуха составит всего +7...+9 градусов. Во Львове холоднее – + 6...+8 градусов.

На севере будет падать дождь во всех областях, кроме Волыни и Ровненщины. Однако воздух прогреется везде лишь до + 7...+9 градусов.

В Киеве, по словам синоптика Наталки Диденко, на Вербное воскресенье будет свежо, а вероятность осадков незначительна. Столбики термометров будут на уровне + 7...+9 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 25 апреля

Ужгород – + 8...+10

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – + 7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – + 7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – + 8...+10

Одесса – + 11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – + 12...+14

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – + 9...+11

Черкассы – + 8...+10

Чернигов – + 7...+9

Сумы – + 7...+9

Полтава – + 9...+11

Днепр – + 9...+11

Запорожье – + 12...+14

Донецк – + 11...+13

Луганск – + 12...+14

Харьков – +10...+12

Киев – + 7...+9



Прогноз погоды на 25 апреля / Карта Укргидрометцентра