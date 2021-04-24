Прогноз погоды на 25 апреля: на Вербное воскресенье будет холодно
Погода в Украине 25 апреля будет холодной и дождливой на западе. В то же время жители восточных областей смогут порадоваться солнышку и +14 градусов тепла.
Источник:Укргидрометцентр
Какой будет погода на Вербное воскресенье
На западе и в части центральных и северных областей синоптики прогнозируют дожди. Так что при выходе из дома с собой стоит захватить зонт.
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На востоке температура воздуха будет до +10...+ 13 градусов, на Донетчине – до +14 градусов. В течение дня с неба будет светить солнце, никаких осадков не прогнозируют. На юге будет еще теплее. Там столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.
На западе Украины в воскресенье будет холодно. В конце апреля температура воздуха составит всего +7...+9 градусов. Во Львове холоднее – + 6...+8 градусов.
На севере будет падать дождь во всех областях, кроме Волыни и Ровненщины. Однако воздух прогреется везде лишь до + 7...+9 градусов.
В Киеве, по словам синоптика Наталки Диденко, на Вербное воскресенье будет свежо, а вероятность осадков незначительна. Столбики термометров будут на уровне + 7...+9 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 25 апреля
Ужгород – + 8...+10
Львов – + 6...+8
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – + 7...+9
Луцк – +7...+9
Ровно – + 7...+9
Житомир – +7...+9
Винница – + 8...+10
Одесса – + 11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – + 12...+14
Симферополь – + 12...+14
Кропивницкий – + 9...+11
Черкассы – + 8...+10
Чернигов – + 7...+9
Сумы – + 7...+9
Полтава – + 9...+11
Днепр – + 9...+11
Запорожье – + 12...+14
Донецк – + 11...+13
Луганск – + 12...+14
Харьков – +10...+12
Киев – + 7...+9
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