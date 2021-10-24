Теплее всего будет на Закарпатье. Здесь воздух прогреется до +11...+13.
К теме Будут морозы: арктический циклон резко снизит температуру в Украине
В каких областях будет теплее всего
Также тепло, по сравнению с другими регионами, будет во Львовской области и на Прикарпатье: столбики термометров поднимутся до +10...+12.
К немного прохладной погоде следует готовиться жителям Севера – до +7...+9 градусов.
В остальных украинских регионах температура будет колебаться в пределах +8...+11 градусов. Порывы ветра будут достигать 3 – 8 метров в секунду.
С середины следующей недели, ориентировочно с 28-го октября, придет потепление. Такая, или примерно такая, тенденция на следующую неделю готовится атмосферой преимущественно для всей Украины,
– написала свой прогноз синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 25 октября:
Ужгород – +11...+13
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +8...+10
Одесса – +8...+10
Николаев – +9...+11
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +7...+9
Сумы – +7...+9
Полтава – +8...+10
Днепр – +8...+10
Запорожье – +8...+10
Донецк – +8...+10
Луганск – +8...+10
Харьков – +8...+10
Киев – +7...+9
Погода в Украине 25 октября / Фото Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Диаграмма киевская прогностическая.
Начинается с воскресенья, 24 октября.
Несколько дней – холодно, до "минусов" ночью.
С середины следующей недели, ориентировочно с 28-го октября, придет потепление.
Цифры синие – ночь, красные – день.
Такая, или примерно такая, тенденция на следующую неделю готовится атмосферой преимущественно для всей Украины. Уточнение – за мной.
На какие-то существенные дожди не рассчитывайте.
У нас дома сегодня появилось отопление, поэтому на диаграмму ближайших дней могу смотреть без цокота зубов.
Апельмону наши недавние заламывания рук по поводу холодных помещений и малоэстетичного (мягко говоря) внешнего домашнего вида – минимум безразличны.