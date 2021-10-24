Теплее всего будет на Закарпатье. Здесь воздух прогреется до +11...+13.

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В каких областях будет теплее всего

Также тепло, по сравнению с другими регионами, будет во Львовской области и на Прикарпатье: столбики термометров поднимутся до +10...+12.

К немного прохладной погоде следует готовиться жителям Севера – до +7...+9 градусов.

Обратите внимание! В Киеве тоже прохладно – +7...+9, дождь гостям и жителям столицы ждать не следует.

В остальных украинских регионах температура будет колебаться в пределах +8...+11 градусов. Порывы ветра будут достигать 3 – 8 метров в секунду.

С середины следующей недели, ориентировочно с 28-го октября, придет потепление. Такая, или примерно такая, тенденция на следующую неделю готовится атмосферой преимущественно для всей Украины,

– написала свой прогноз синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 25 октября:

Ужгород – +11...+13

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +8...+10

Николаев – +9...+11

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +7...+9

Сумы – +7...+9

Полтава – +8...+10

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +8...+10

Луганск – +8...+10

Харьков – +8...+10

Киев – +7...+9



Погода в Украине 25 октября / Фото Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Диаграмма киевская прогностическая.

Начинается с воскресенья, 24 октября.

Несколько дней – холодно, до "минусов" ночью.

С середины следующей недели, ориентировочно с 28-го октября, придет потепление.

Цифры синие – ночь, красные – день.

Такая, или примерно такая, тенденция на следующую неделю готовится атмосферой преимущественно для всей Украины. Уточнение – за мной.

На какие-то существенные дожди не рассчитывайте.

У нас дома сегодня появилось отопление, поэтому на диаграмму ближайших дней могу смотреть без цокота зубов.

Апельмону наши недавние заламывания рук по поводу холодных помещений и малоэстетичного (мягко говоря) внешнего домашнего вида – минимум безразличны.