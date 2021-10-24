Найтепліше буде на Закарпатті. Тут повітря прогріється до +11..+13.
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В яких областях буде найтепліше
Також тепло, у порівнянні з іншими регіонами, буде у Львівській області та на Прикарпатті: стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12.
До трішки прохолоднішої погоди слід готуватись жителям Півночі – до +7...+9 градусів.
У решті українських регіонів температура коливатиметься у межах +8...+11 градусів. Пориви вітру сягатимуть 3 – 8 метрів на секунду.
Із середини наступного тижня, орієнтовно з 28-го жовтня, прийде потепління. Така, або приблизно така, тенденція на наступний тиждень готується атмосферою переважно для всієї України,
– написала свій прогноз синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у містах України 25 жовтня:
Ужгород – +11...+13
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +8...+10
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +7...+9
Суми – +7...+9
Полтава – +8...+10
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +8...+10
Харків – +8...+10
Київ – +7...+9
Погода в Україні 24 жовтня / Фото Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко: