Там в этот день ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Туманная погода будет удерживаться в первой половине дня

Туман прогнозируется на Львовской области, Хмельницкой области, остальных западных областей, Житомирской, Винницкой, а также в северо-восточной части Украины.

Ухудшение погодных условий будет удерживаться в первой половине дня 25 октября.

По данным синоптиков, видимость – 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Справочно. Синоптики объясняют, что І уровень опасности объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Жителям рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Предупреждение о тумане 25 октября / Карта Укргидрометцентра