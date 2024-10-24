В каких областях ждать осадков, а где ночью прогнозируют 0 градусов, со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет 24 Канал.
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Погода на 25 октября в Украине
В пятницу в Украине будет переменная облачность. Осадки не ожидаются. Разве что в восточных областях днем пройдет небольшой дождик.
Ночью и утром на Западе, Житомирской, Винницкой области и Юго-Востоке будет туман. Видимость 200 – 500 метров. Это I уровень опасности, желтый.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +2 – +7 градусов. Тем временем в западных областях около 0 градусов.
Днем +9 – +14, впрочем, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем Юге до +17 градусов.
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Погода на 25 октября / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +11 – +13
- Ужгород +14 – +16
- Львов +13 – +15
- Ивано-Франковск +13 – +15
- Тернополь +11 – +13
- Черновцы +12 – +14
- Хмельницкий +11 – +13
- Луцк +11 – +13
- Ровно +11 – +13
- Житомир +11 – +13
- Винница +10 – +12
- Одесса +14 – +16
- Николаев +11 – +13
- Херсон +12 – +14
- Симферополь +12 – +14
- Кропивницкий +11 – +13
- Черкассы +11 – +13
- Чернигов +10 – +12
- Сумы +9 – +11
- Полтава +11 – +13
- Днепр +11 – +13
- Запорожье +11 – +13
- Донецк +10 – +12
- Луганск +10 – +12
- Харьков +10 – +12