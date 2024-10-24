В яких областях чекати опадів, а де вночі прогнозують 0 градусів, з посиланням на Укргідрометцентр, пише 24 Канал.
Дивіться також Жодних морозів: коли й у яких областях відчутно потепліє, ще буде +18 градусів
Погода на 25 жовтня в Україні
У п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. Опади не очікуються. Хіба що у східних областях вдень пройде невеликий дощик.
Вночі та вранці на Заході, Житомирщині, Вінниччині та Південному Сході буде туман. Видимість 200 – 500 метрів. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +2 – +7 градусів. Тим часом у західних областях близько 0 градусів.
Вдень +9 – +14, втім, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому Півдні до +17 градусів.
Читайте також Зима в Україні буде теплішою за попередні, чи з сильними морозами та снігопадами
Погода на 25 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +11 – +13
- Ужгород +14 – +16
- Львів +13 – +15
- Івано-Франківськ +13 – +15
- Тернопіль +11 – +13
- Чернівці +12 – +14
- Хмельницький +11 – +13
- Луцьк +11 – +13
- Рівне +11 – +13
- Житомир +11 – +13
- Вінниця +10 – +12
- Одеса +14 – +16
- Миколаїв +11 – +13
- Херсон +12 – +14
- Сімферополь +12 – +14
- Кропивницький +11 – +13
- Черкаси +11 – +13
- Чернігів +10 – +12
- Суми +9 – +11
- Полтава +11 – +13
- Дніпро +11 – +13
- Запоріжжя +11 – +13
- Донецьк +10 – +12
- Луганськ +10 – +12
- Харків +10 – +12