Де й коли саме чекати підвищення температури, якою буде погода найближчими днями, пише 24 Канал.

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Де ще буде +18 градусів

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 24 – 26 жовтня вночі в Україні буде +1 – +9 градусів. Однак вночі четверга в Карпатах, 25 – 26 жовтня в західних областях, у суботу й на Північному Сході подекуди 0 – -2 градуси.

Вдень в Україні +9 – +14, на Закарпатті, 24 жовтня й на Півдні +13 – +18 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в неділю, 27 жовтня, температура повітря в західних областях відчутно зросте. Так, жодні "мінуси" вже не очікуються.

Вночі навіть до +7 градусів. Вдень ще може пригріти до +18 градусів. До речі, така температура, ймовірно, буде утримуватися щонайменше до 28 жовтня.

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27 жовтня на Заході потеплішає / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, за прогнозом синоптиків, найближчими днями в Україні буде переважно без опадів. Тільки вдень 25 жовтня та вночі 26 жовтня у східних областях можливий невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі та вранці 24 – 25 жовтня у західній частині, 26 жовтня у більшості областей України подекуди туман.

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До речі, до кінця жовтня снігу в Україні ще не прогнозують. Раніше синоптикиня Наталія Птуха розповідала, в перших числах листопада можлива зміна синоптичної ситуації. І там, за попередніми розрахунками, може утворитися циклон, який принесе опади змішаної фази. Тобто дощ подекуди з мокрим снігом.