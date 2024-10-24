Где и когда именно ждать повышения температуры, какой будет погода в ближайшие дни, пишет 24 Канал.

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Где еще будет +18 градусов

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 24 – 26 октября ночью в Украине будет +1 – +9 градусов. Однако ночью четверга в Карпатах, 25 – 26 октября в западных областях, в субботу и на Северо-Востоке местами 0 – -2 градуса.

Днем в Украине +9 – +14, на Закарпатье, 24 октября и на Юге +13 – +18 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в воскресенье, 27 октября, температура воздуха в западных областях ощутимо возрастет. Так, никакие "минусы" уже не ожидаются.

Ночью даже до +7 градусов. Днем еще может пригреть до +18 градусов. Кстати, такая температура, вероятно, будет удерживаться как минимум до 28 октября.

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27 октября на Западе потеплеет / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет преимущественно без осадков. Только днем 25 октября и ночью 26 октября в восточных областях возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью и утром 24 – 25 октября в западной части, 26 октября в большинстве областей Украины местами туман.

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Кстати, до конца октября снега в Украине еще не прогнозируют. Ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала, что в первых числах ноября возможно изменение синоптической ситуации. И там, по предварительным расчетам, может образоваться циклон, который принесет осадки смешанной фазы. То есть дождь, местами с мокрым снегом.