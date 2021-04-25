Прогноз погоды на 26 апреля: дожди не хотят уходить из Украины, лишь кое-где – солнце
Погода в Украине, 26 апреля, будет в большинстве регионов прохладной и дождливой. Лишь в нескольких областях Востока и Юга осадков не предвидится.
Источник:Укргидрометцентр
Большинству жителей Украины придется быть готовыми к дождю. Регионы без осадков – Крым, Херсонская область, а также Луганская, Донецкая и Запорожская области.
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Холоднее всего будет на Западе, здесь воздух прогреется только до +7...+9. Лишь на Закарпатье будет немного теплее – +8...+10.
Такие же температурные показатели синоптики обещают в большинстве центральных и северных областей. Исключение – Сумская область – здесь тоже + 7...+9.
Чуть больше похожая на апрельскую погода будет в южных регионах: столбики термометров поднимутся до показателей +11...+14. Примерно такая же ситуация и на Востоке – в Луганской и Донецкой областях.
В Киеве 26 апреля тоже будет дождливо. Ночью холодно-0...+2, а днем воздух прогреется до + 8...+10.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 26 апреля
Ужгород – + 8...+10
Львов – + 7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – + 7...+9
Луцк – +7...+9
Ровно – + 7...+9
Житомир – + 8...+10
Винница – + 8...+10
Одесса – + 12...+13
Николаев – + 11...+13
Херсон – + 11...+13
Симферополь – + 12...+14
Кропивницкий – + 8...+10
Черкассы – + 8...+10
Чернигов – + 8...+10
Сумы – + 7...+9
Полтава – + 8...+10
Днепр – + 10...+12
Запорожье – + 12...+14
Донецк – + 12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14
Киев – + 8...+10
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