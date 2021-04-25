Погода в Украине, 26 апреля, будет в большинстве регионов прохладной и дождливой. Лишь в нескольких областях Востока и Юга осадков не предвидится.

Большинству жителей Украины придется быть готовыми к дождю. Регионы без осадков – Крым, Херсонская область, а также Луганская, Донецкая и Запорожская области.

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Холоднее всего будет на Западе, здесь воздух прогреется только до +7...+9. Лишь на Закарпатье будет немного теплее – +8...+10.

Такие же температурные показатели синоптики обещают в большинстве центральных и северных областей. Исключение – Сумская область – здесь тоже + 7...+9.

Чуть больше похожая на апрельскую погода будет в южных регионах: столбики термометров поднимутся до показателей +11...+14. Примерно такая же ситуация и на Востоке – в Луганской и Донецкой областях.

В Киеве 26 апреля тоже будет дождливо. Ночью холодно-0...+2, а днем воздух прогреется до + 8...+10.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 26 апреля

Ужгород – + 8...+10

Львов – + 7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – + 7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – + 7...+9

Житомир – + 8...+10

Винница – + 8...+10

Одесса – + 12...+13

Николаев – + 11...+13

Херсон – + 11...+13

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – + 8...+10

Черкассы – + 8...+10

Чернигов – + 8...+10

Сумы – + 7...+9

Полтава – + 8...+10

Днепр – + 10...+12

Запорожье – + 12...+14

Донецк – + 12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – + 8...+10



Прогноз погоды на 26 апреля / Карта Укргидрометцентра