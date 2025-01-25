Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 26 января

В последнее воскресенье января будет облачно с прояснениями. Никакие осадки не ожидаются. В Украине, кроме большинства западных и северных областей, ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду. Однако в Карпатах отдельные порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью от +3 до -2 градусов, в Карпатах 0 – -5 градусов. Днем +4 – +9, на Юго-Западе и в Крыму даже +7 – +12. Только на Востоке +1 – +6.

погода на 26 января

Прогноз погоды на 26 января / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +6 – +8
  • Ужгород +7 – +9
  • Львов +8 – +10
  • Ивано-Франковск +8 – +10
  • Тернополь +6 – +8
  • Черновцы +7 – +9
  • Хмельницкий +6 – +8
  • Луцк +6 – +8
  • Ровно +6 – +8
  • Житомир +6 – +8
  • Винница +6 – +8
  • Одесса +6 – +8
  • Николаев +8 – +10
  • Херсон +8 – +10
  • Симферополь +9 – +11
  • Кропивницкий +6 – +8
  • Черкассы +6 – +8
  • Чернигов +5 – +7
  • Сумы +4 – +6
  • Полтава +5 – +7
  • Днепр +5 – +7
  • Запорожье +6 – +8
  • Донецк +5 – +7
  • Луганск +3 – +5
  • Харьков +3 – +5