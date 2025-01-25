Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 26 січня

В останню неділю січня буде хмарно з проясненнями. Жодні опади не очікуються. В Україні, крім більшості західних і північних областей, вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду. Однак, у Карпатах окремі пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі від +3 до -2 градусів, у Карпатах 0 – -5 градусів. Вдень +4 – +9, на Південному Заході й у Криму навіть +7 – +12. Тільки на Сході +1 – +6.

Прогноз погоди на 26 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах