Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+27 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге.
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В западных областях температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса. На градус теплее будет на Тернопольщине. В то же время в Ивано-Франковской и Черновицкой областях может идти небольшой дождь.
Жители востока и юга смогут порадоваться уже почти летнему солнцу. Синоптики прогнозируют +22...+26 градусов. В Херсоне и Запорожье температура воздуха прогреется до +27 градусов.
В центре Украины синоптики прогнозируют +23...+25 градусов. Небо будет солнечным.
В Киеве 26 мая пройдет дождь. Кроме того, синоптики предупреждают жителей столицы о грозах. Температура воздуха в городе составит +20...+22 градусов.
Где будут грозы
- В Винницкой области;
- Черниговской;
- Киевской;
- Житомирской.
Прогноз от Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, через Украину 26 мая будет проходить атмосферный фронт.
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Дожди и периодически грозы возможны в северных областях Украины, местами на западе, в Винницкой и будут касаться Черкасской области, Кропивницкого с районами и Полтавщины. На остальной нашей территории будет сухо и солнечно,
– рассказала синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 26 мая
Ужгород – +19...+21
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +20...+22
Винница – +21...+23
Одесса – +22...+24
Николаев – +24...+26
Херсон – 25...+27
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Сумы – +23...+25
Полтава – +24...+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – 25...+27
Донецк – +23...+25
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +20...+22
Прогноз погоды на 26 мая / Карта Укргидрометцентра