В течение вторника будет ясно, на небе кое-где будут появляться облака. Однако, осадков они не принесут.

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Погода в Украине 26 октября

Теплой погоды в Украине все же ждать не стоит. Столбики термометров поднимутся максимально до +10...+12 градусов. Это на два-три градуса теплее, чем было в предыдущие сутки.

На Востоке Украины будет холоднее всего – +9...+11 градусов. В Сумской области температура прогреется только до +8...+10.

Теплее всего будет на Западе: в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской областях днем ожидают +12...+14 градусов.

Ночью на территории всех областей будут фиксировать минусовые температуры. На Донетчине и Луганщине ночью будет холоднее всего – -7...-5 градусов.

В Киеве погода днем будет ясной и без осадков. Синоптики прогнозируют +9...+ 11 градусов днем, 0...-2 – ночью.

Прогноз погоды в городах Украины на 26 октября:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – + 9...+11

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – +8...+10

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +11...+13

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 26 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

