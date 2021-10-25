В течение вторника будет ясно, на небе кое-где будут появляться облака. Однако, осадков они не принесут.
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Погода в Украине 26 октября
Теплой погоды в Украине все же ждать не стоит. Столбики термометров поднимутся максимально до +10...+12 градусов. Это на два-три градуса теплее, чем было в предыдущие сутки.
На Востоке Украины будет холоднее всего – +9...+11 градусов. В Сумской области температура прогреется только до +8...+10.
Теплее всего будет на Западе: в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской областях днем ожидают +12...+14 градусов.
Ночью на территории всех областей будут фиксировать минусовые температуры. На Донетчине и Луганщине ночью будет холоднее всего – -7...-5 градусов.
В Киеве погода днем будет ясной и без осадков. Синоптики прогнозируют +9...+ 11 градусов днем, 0...-2 – ночью.
Прогноз погоды в городах Украины на 26 октября:
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – + 9...+11
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – +8...+10
Полтава – +9...+11
Днепр – +10...+12
Запорожье – +11...+13
Донецк – +10...+12
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+11
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 26 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра