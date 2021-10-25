Протягом вівторка буде ясно, на небі подекуди з'являтимуться хмари. Однак, опадів вони не принесуть.

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Погода в Україні 26 жовтня

Теплої погоди в Україні все ж чекати не варто. Стовпчики термометрів піднімуться максимально до +10...+12 градусів. Це на два-три градуси тепліше, ніж було попередньої доби.

На Сході України буде найхолодніше – +9...+11 градусів. У Сумській області температура прогріється лише до +8...+10.

Найтепліше буде на Заході: у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській і Рівненській області вдень очікують +12...+14 градусів.

Уночі на території усіх областей фіксуватимуть мінусові температури. На Донеччині і Луганщині вночі буде найхолодніше – -7...-5 градусів.

У Києві погода вдень буде ясною і без опадів. Синоптики прогнозують +9...+11 градусів вдень, 0...-2 вночі.

Прогноз погоди у містах України на 26 жовтня:

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +10...+12

Вінниця – +10...+12

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +9...+11

Суми – +8...+10

Полтава – +9...+11

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +9...+11

Харків – +9...+11

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 26 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

