Синоптики прогнозируют дожди во всех областях Украины, кроме Хмельницкой, Житомирской и Одесской. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. А также – в Крыму. В частности, в Симферополе обещают до +15 градусов.
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Жителям Запада и Востока придется мириться с более холодной погодой. Средняя дневная температура там будет +5...+7 градусов.
Прохладнее всего будет на Закарпатье и Луганщине. Там температура воздуха прогреется до +4...+6 градусов.
В Киеве обещают +8...+10 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Синоптики Наталья Диденко рассказала, что причиной дождливой погоды в Украине станут атмосферные фронты.
Основная порция осадков придется на ночь и утро. Днем осадков не будет, будут идти только на Востоке и на северо-востоке Украины. А еще затронут в дневные часы Черкасскую, Полтавскую, Днепр с районами,
– подчеркнула Диденко.
Погода в городах Украины 27 ноября
Ужгород – +4...+6
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +4...+6
Ровно – +5...+7
Житомир – +8...+10
Винница – +7...+9
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +7...+9
Суммы – +5...+7
Полтава – +6...+8
Днепр – +8...+10
Запорожье – +9..+11
Донецк – +6...+8
Луганск – +4...+6
Харьков – +5...+7
Киев – +8...+10
Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / Карта Укргидрометцентр