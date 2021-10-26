Теплее всего 27 октября будет в оккупированном Крыму, в Одесской и Винницкой областях. Там столбики термометров днем будут достигать аж +10...+13 градусов.

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На Закарпатье и в Хмельницкой области прогнозируют от +9 до +11 градусов. В большинстве других регионов Запада температура будет колебаться в пределах +10...+12 градусов. Осадков не будет. На Востоке и Севере будет холоднее всего: температура воздуха на Луганщине и Сумщине опустится до +8 градусов. Впрочем, уже в ближайшие дни там будет становиться теплее.

На Юге ситуация кардинально не будет отличаться. В Одесской области и в оккупированном Крыму будет теплее, чем на Николаевщине и Херсонщине. В этих регионах прогнозируют +10...+13 градусов.

В среду, 27 октября, в Киеве – небольшой "минус" ночью, а днем ожидается также до +10...+12 градусов. В то же время осадков в столице в течение дня не прогнозируют.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, ночью температура будет опускаться ниже нуля. Днем будет довольно прохладно на Востоке. В то же время будет наблюдаться тенденция к постепенному потеплению.

Но в дальнейшем ночные "минусы" будут растворяться в более теплом воздухе, днем столбики термометров поползут ощутимо выше,

– заверила она в фейсбуке.

Кроме этого, Диденко рассказала и о том, какой будет погода в Киеве. К концу октября там потеплеет на несколько градусов. При этом, на выходные может быть порывистый ветер.

Прогноз погоды в городах Украины на 26 октября:

Ужгород – +9...+11

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +9...+11

Винница – +11...+13

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +8...+10

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +10...+12

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +9...+11

Киев – +10...+12



Погода в Украине 27 октября / Карта Укргидрометцентра

Полный текст сообщения синоптика Натальи Диденко в фейсбуке:

"Мадам Rozamunde, то есть антициклон с таким замечательным именем в стиле Фаины Раневской, станет завтра причиной сухой погоды практически во всей континентальной Европе. В Украине 27-го октября будет много солнца, осадков не ожидается. Постараются хвосты атмосферных фронтов задеть северную нашу часть, хотя бы увеличением облачности, однако мадам Rozamunde решительно будет отгонять их атмосферным веником. Наконец станут виднее движения более теплого воздуха. Ближайшей ночью еще задерживаются "минусы", днем будет холодновато на Востоке и северо-востоке, но все же – явная тенденция к постепенному потеплению.

В ночь на среду в Украине от +4 до -4 градусов, местами до -5...-7 градусов. Завтра днем максимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов, на Юге +11...+14 градусов. Но в дальнейшем – тадам!! – ночные "минусы" будут растворяться в более теплом воздухе, днем столбики термометров поползут ощутимо выше. Выходные планируйте с учетом прогноза: будет солнечно и, не побоюсь этого слова, тепло, +10...+15 градусов, в западных областях до +18 градусов!

В Киеве 27 октября осадков не предвидится. Ночь еще холодная, с небольшим "минусом", завтра днем ожидается +10...+12 градусов. К концу недели в столице и ночью, и днем потеплеет на несколько градусов. Учтите, что в субботу и воскресенье может быть порывистый ветер.