Синоптики отмечают, что наибольшего тепла следует ожидать в Одесской и Николаевской областях. Столбики термометров там будут достигать +16 градусов.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +12…+15 градусов. На Востоке также без дождей, днем предполагается +9...+13 градусов.
В северных регионах метеорологи сообщают о солнце. Отметки на термометрах покажут +10…+13 градусов. На Юге тоже будет сухо – там следует ожидать +12...+16 градусов.
В Киеве в четверг, 28 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов.
Погода в городах Украины 28 октября
Ужгород – +13...+15
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +13...+15
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +10...+12
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +9...+11
Харьков – +10...+12
Киев – +11...+13