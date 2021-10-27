Синоптики зазначають, що найбільшого тепла варто очікувати на Одещині та Миколаївщині. Стовпчики термометрів там досягатимуть +16 градусів.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Температура становитиме +12…+15 градусів. На Сході також без дощів, вдень передбачають +9...+13 градусів.

У північних регіонах метеорологи повідомляють про сонце. Позначки на термометрах покажуть +10...+13 градусів. На Півдні також буде сухо – там слід очікувати +12...+16 градусів.

У Києві в четвер, 28 жовтня, варто очікувати на тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 градусів.

Погода у містах України 28 жовтня

Ужгород – +13...+15

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +10...+12

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +9...+11

Харків – +10...+12

Київ – +11...+13

Погода в Україні 8 жовтня / Дані Укргідрометцентру