В пятницу ветер будет преимущественно юго-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах днем иногда возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода в регионах Украины.

Синоптики прогнозируют 29 декабря облачную погоду без осадков. Дождь и мокрый снег возможны на территории восточных регионов и Полтавской области.

В среднем днем температура будет достигать 4 – 9 градусов тепла, ночью – от 2 мороза до 3 градусов тепла. В то же время синоптики прогнозируют на западе и юге Украины 8 – 13 градусов тепла. В частности, в Прикарпатье и в Крыму местами будет наблюдаться до 6 градусов тепла.

В Киевской области температура будет облачной с прояснениями, без осадков. Там прогнозируют юго-западный ветер до 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла. В Киеве ночью 0 – 2 градусов тепла, днем 5 – 7 градусов тепла,

– заверили синоптики.

Какая погода в городах Украины

Киев +5...+7

Ужгород +6...+8

Львов +8...+10

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +6...+8

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +6...+8

Луцк +6...+8

Ровно +6...+8

Житомир +6...+8

Винница +6...+8

Одесса +9...+11

Николаев +8...+10

Херсон +9...+11

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +6...+8

Черкассы +6...+5

Чернигов +5...+7

Сумы +4...+6

Полтава +5...+7

Днепр +6...+8

Запорожье +8...+10

Донецк +5...+7

Луганск +4...6

Харьков +4...+6

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / Карта Укргидрометцентра.