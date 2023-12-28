В пятницу ветер будет преимущественно юго-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах днем иногда возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
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Какая будет погода в регионах Украины.
Синоптики прогнозируют 29 декабря облачную погоду без осадков. Дождь и мокрый снег возможны на территории восточных регионов и Полтавской области.
В среднем днем температура будет достигать 4 – 9 градусов тепла, ночью – от 2 мороза до 3 градусов тепла. В то же время синоптики прогнозируют на западе и юге Украины 8 – 13 градусов тепла. В частности, в Прикарпатье и в Крыму местами будет наблюдаться до 6 градусов тепла.
В Киевской области температура будет облачной с прояснениями, без осадков. Там прогнозируют юго-западный ветер до 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла. В Киеве ночью 0 – 2 градусов тепла, днем 5 – 7 градусов тепла,
– заверили синоптики.
Какая погода в городах Украины
- Киев +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львов +8...+10
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +7...+9
- Хмельницкий +6...+8
- Луцк +6...+8
- Ровно +6...+8
- Житомир +6...+8
- Винница +6...+8
- Одесса +9...+11
- Николаев +8...+10
- Херсон +9...+11
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +6...+5
- Чернигов +5...+7
- Сумы +4...+6
- Полтава +5...+7
- Днепр +6...+8
- Запорожье +8...+10
- Донецк +5...+7
- Луганск +4...6
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / Карта Укргидрометцентра.