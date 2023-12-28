В пятницу ветер будет преимущественно юго-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах днем иногда возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода в регионах Украины.

Синоптики прогнозируют 29 декабря облачную погоду без осадков. Дождь и мокрый снег возможны на территории восточных регионов и Полтавской области.

В среднем днем температура будет достигать 4 – 9 градусов тепла, ночью – от 2 мороза до 3 градусов тепла. В то же время синоптики прогнозируют на западе и юге Украины 8 – 13 градусов тепла. В частности, в Прикарпатье и в Крыму местами будет наблюдаться до 6 градусов тепла.

В Киевской области температура будет облачной с прояснениями, без осадков. Там прогнозируют юго-западный ветер до 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла. В Киеве ночью 0 – 2 градусов тепла, днем 5 – 7 градусов тепла,
– заверили синоптики.

Какая погода в городах Украины

  • Киев +5...+7
  • Ужгород +6...+8
  • Львов +8...+10
  • Ивано-Франковск +8...+10
  • Тернополь +6...+8
  • Черновцы +7...+9
  • Хмельницкий +6...+8
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +6...+8
  • Винница +6...+8
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +6...+8
  • Черкассы +6...+5
  • Чернигов +5...+7
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +6...+8
  • Запорожье +8...+10
  • Донецк +5...+7
  • Луганск +4...6
  • Харьков +4...+6

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / Карта Укргидрометцентра.