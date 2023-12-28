У п'ятницю вітер матиме здебільшого південно-західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах вдень подекуди можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода в регіонах України

Синоптики прогнозують 29 грудня здебільшого хмарну погоду без опадів. Невеликий дощ та мокрий сніг можливі на території східних регіонів та Полтавської області.

В середньому вдень температура сягатиме 4 – 9 градусів тепла, вночі – від 2 морозу до 3 градусів тепла. Водночас синоптики прогнозують на заході та півдні України 8 – 13 градусів тепла. Зокрема, на Прикарпатті та в Криму місцями спостерігатиметься до 6 градусів тепла.

У Київській області температура буде хмарною з проясненнями, без опадів. Там прогнозують південно-західний вітер до 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 4 – 9 градусів тепла. У Києві вночі 0 – 2 градусів тепла, вдень 5 – 7 градусів тепла,

– запевнили синоптики.

Яка погода в містах України

Київ +5...+7

Ужгород +6...+8

Львів +8...+10

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +6...+8

Чернівці +7...+9

Хмельницький +6...+8

Луцьк +6...+8

Рівне +6...+8

Житомир +6...+8

Вінниця +6...+8

Одеса +9...+11

Миколаїв +8...+10

Херсон +9...+11

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +6...+8

Черкаси +6...+5

Чернігів +5...+7

Суми +4...+6

Полтава +5...+7

Дніпро +6...+8

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +5...+7

Луганськ +4...6

Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / Карта Укргідрометцентру