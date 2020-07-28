Прогноз погоды на 29 июля: дожди и грозы разделят Украину пополам
Погода в Украине в среду, 29 июля, будет жаркой. Однако возможны грозовые дожди на Западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях.
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Западные области, а также Житомирщину и Винниччину днем омоют грозы и дожди. В остальных регионах синоптики прогнозируют жару и солнце.
Прохладнее всего будет на Волыни – от +26 до +28 градусов тепла. Жаркую погоду обещают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях – +31...+34 градуса тепла.
В Киеве 29 июля местами дождь, гроза, а большая вероятность осадков во второй половине дня и вечером. В столице будет жарко – +34 градуса тепла.
Температура воздуха в городах Украины в среду, 28 июля
Ужгород – +27...+29
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +29...+31
Винница – +31...+33
Одесса – +29...+31
Николаев – +32...+34
Херсон – +29...+31
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +32...+34
Чернигов – +30...+32
Сумы – + 31... + 33
Полтава – +31...+33
Днепр – +32...+34
Запорожье – +29...+31
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +31...+33
Киев – +32...+34