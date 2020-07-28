Жара пока остается в Украине, сообщила в фейсбуке Наталка Диденко . В среду в течение дня ожидается +30...+35 градусов тепла, а в западных областях +26...+30 градусов.

Обратите внимание Грозы и пожарная опасность: где ждать непогоды

Западные области, а также Житомирщину и Винниччину днем омоют грозы и дожди. В остальных регионах синоптики прогнозируют жару и солнце.

Прохладнее всего будет на Волыни – от +26 до +28 градусов тепла. Жаркую погоду обещают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях – +31...+34 градуса тепла.

В Киеве 29 июля местами дождь, гроза, а большая вероятность осадков во второй половине дня и вечером. В столице будет жарко – +34 градуса тепла.

Температура воздуха в городах Украины в среду, 28 июля

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +29...+31

Винница – +31...+33

Одесса – +29...+31

Николаев – +32...+34

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +30...+32

Сумы – + 31... + 33

Полтава – +31...+33

Днепр – +32...+34

Запорожье – +29...+31

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +31...+33

Киев – +32...+34