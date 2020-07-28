Зверніть увагу Грози та пожежна небезпека: де чекати негоду

Західні області, а також Житомирщину та Вінниччину вдень омиють грози та дощі. В усіх інших регіонах синоптики прогнозують спеку та сонце.

Найпрохолодніше буде на Волині – від +26 до +28 градусів тепла. Найспекотнішу погоду обіцяють у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Миколаївській областях – +31...+34 градуси тепла.

У Києві 29 липня місцями дощ, гроза, а більша ймовірність опадів – у другій половині дня та надвечір. У столиці буде спекотно – +34 градуси тепла.