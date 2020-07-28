Прогноз погоди на 29 липня: дощі та грози розділять Україну навпіл
Погода в Україні у середу, 29 липня, буде спекотною. Однак можливі грозові дощі на Заході України, у Житомирській, Вінницькій та місцями в Київській областях.
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Західні області, а також Житомирщину та Вінниччину вдень омиють грози та дощі. В усіх інших регіонах синоптики прогнозують спеку та сонце.
Найпрохолодніше буде на Волині – від +26 до +28 градусів тепла. Найспекотнішу погоду обіцяють у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Миколаївській областях – +31...+34 градуси тепла.
У Києві 29 липня місцями дощ, гроза, а більша ймовірність опадів – у другій половині дня та надвечір. У столиці буде спекотно – +34 градуси тепла.
Температура повітря в містах України у середу, 28 липня
Ужгород – +27…+29
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +26…+28
Рівне – +26…+28
Житомир – +29…+31
Вінниця – +31…+33
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +32…+34
Чернігів – +30…+32
Суми – +31…+33
Полтава – +31…+33
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +31…+33
Київ – +32…+34