По словам синоптика, дожди будет провоцировать антициклон Альфа, в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

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Погода в регионах

Однако всем регионам избежать осадков все же не удастся. Дожди с грозами, кое-где шквалы и град вероятны на Донбассе, Днепропетровщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, коснутся Черниговской, Черкасской и Киевской областей.

Также локальные дожди пройдут в Карпатах и в прикарпатских районах.

Температура воздуха составит в большинстве регионов +25...+29 градусов. Жарче будет в Одесской области – +28...+30 градусов, а также Закарпатской – +29...+31 градус.

Ветер будет дуть северо-западный, будет разгоняться до 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве не ожидают существенных осадков, столбики термометров будут достигать +26...+28 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 29 июня

Ужгород – +29...+31

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на 29 июня / Карта Укргидрометцентра