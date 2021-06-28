За словами синоптикині, дощі провокуватиме антициклон Альфа, в більшості областей переважатиме суха погода.
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Погода у регіонах
Однак усім регіонам уникнути опадів все ж не вдасться. Дощі з грозами, подекуди шквали та град ймовірні на Донбасі, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, торкнуться Чернігівської, Черкаської та Київської областей.
Також локальні дощі пройдуть у Карпатах та в прикарпатських районах.
Температура повітря становитиме у більшості регіонів +25…+29 градусів. Спекотніше буде в Одеській області – +28…+30 градусів, а також Закарпатській – +29…+31 градусів.
Вітер дутиме північно-західний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві не очікують суттєвих опадів, стовпчики термометрів сягатимуть +26…+28 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на вівторок, 29 червня
Ужгород – +29...+31
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +26...+28
Рівне – +26...+28
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Київ – +26...+28