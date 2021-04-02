Жители большинства регионов Украины в субботу, 3 апреля, снова почувствуют похолодание. Западные и восточные области накроют дожди, а в Карпатах выпадет мокрый снег. Температура будет колебаться в пределах +8...+13 градусов.

Теплее всего будет традиционно на Юге. На Херсонщине, Николаевщине и в оккупированном Крыму воздух прогреется до +13 градусов. В Одесской области будет холоднее – всего +8...+10.

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Западные регионы накроют осадки. Дожди прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Волыне, Ровненщине и Буковине. Дневная температура будет в пределах +8...+10 градусов.

Дождливо также на Востоке – в Луганской и Донецкой областях. Там прогнозируют до +10...+12 градусов. На Харьковщине, несмотря на отсутствие осадков, будет немного прохладнее.

В Центре и на Севере в течение всего дня будет сохраняться облачная погода, однако без существенных осадков. В Кировоградской области будет теплее всего, там прогнозируют до +13 градусов.

Прохладно и облачно будет и в Киеве. Дневная температура будет колебаться в пределах +8...+10 градусов, осадки в течение дня маловероятны.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в субботу максимальная температура воздуха в Украине будет достигать лишь +6...+ 11 градусов, а на юге и местами в центре – +10...+13 градусов.

В субботу дожди пройдут в восточной части и местами в западных областях, в Карпатах – с мокрым снегом,

– добавила она.

И отметила, что в Киеве выходные также обещают прохладу и свежесть. Температура воздуха в дневные часы не будет превышать +10 градусов. Ночью будет значительно свежее.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 3 апреля

Ужгород – +10...+12

Львов – +8...+10

Ивано-Франковскк – +8...+10

Тернополь – +9...+11

Черновцы– +8...+10

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +8...+10

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +9...+11

Киев – +8...+10



Прогноз погоды на 3 апреля / Карта Укргидрометцентра