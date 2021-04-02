Прогноз погоды на 3 апреля: в Украине до +13, в Карпатах – мокрый снег
Жители большинства регионов Украины в субботу, 3 апреля, снова почувствуют похолодание. Западные и восточные области накроют дожди, а в Карпатах выпадет мокрый снег. Температура будет колебаться в пределах +8...+13 градусов.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего будет традиционно на Юге. На Херсонщине, Николаевщине и в оккупированном Крыму воздух прогреется до +13 градусов. В Одесской области будет холоднее – всего +8...+10.
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Западные регионы накроют осадки. Дожди прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Волыне, Ровненщине и Буковине. Дневная температура будет в пределах +8...+10 градусов.
Дождливо также на Востоке – в Луганской и Донецкой областях. Там прогнозируют до +10...+12 градусов. На Харьковщине, несмотря на отсутствие осадков, будет немного прохладнее.
В Центре и на Севере в течение всего дня будет сохраняться облачная погода, однако без существенных осадков. В Кировоградской области будет теплее всего, там прогнозируют до +13 градусов.
Прохладно и облачно будет и в Киеве. Дневная температура будет колебаться в пределах +8...+10 градусов, осадки в течение дня маловероятны.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в субботу максимальная температура воздуха в Украине будет достигать лишь +6...+ 11 градусов, а на юге и местами в центре – +10...+13 градусов.
В субботу дожди пройдут в восточной части и местами в западных областях, в Карпатах – с мокрым снегом,
– добавила она.
И отметила, что в Киеве выходные также обещают прохладу и свежесть. Температура воздуха в дневные часы не будет превышать +10 градусов. Ночью будет значительно свежее.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 3 апреля
Ужгород – +10...+12
Львов – +8...+10
Ивано-Франковскк – +8...+10
Тернополь – +9...+11
Черновцы– +8...+10
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +9...+11
Одесса – +8...+10
Николаев – +12...+14
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +10...+12
Донецк – +10...+12
Луганск – +10...+12
Харьков – +9...+11
Киев – +8...+10
Прогноз погоды на 3 апреля / Карта Укргидрометцентра
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