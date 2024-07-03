Синоптики прогнозируют грозы, град, сильные дожди и шквалы. Они объявили I уровень опасности, а кое-где – даже II.

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Где ожидается ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях.

"3 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях – грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 метров в секунду, в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях – значительные дожди (I уровень опасности, желтый), в Черновицкой области – сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", – говорится в прогнозе синоптиков.