Теплее всего будет на Западе. В частности, в Прикарпатье температура воздуха прогреется до +2...+4 градусов. Кроме того, насладиться теплом могут жители Крыма. Там обещают до +7 градусов.

Отметьте В Азовском регионе объявили чрезвычайный уровень опасности

В центральных, восточных и южных областях прогнозируют морозы. Средняя дневная температура будет составлять -3...-5 градусов. Осадков не прогнозируют ни в одной из областей Украины.

В Киеве температура воздуха опустится до -1...-3 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 30 декабря кое-где можно будет любоваться солнечными прояснениями. На дорогах будет оставаться гололедица.

Циклон, который вчера насыпал снег, а также обманул киевлян, черкнув буквально снежным хвостом, но так и не смог подсыпать столице снега, покинул нашу территорию.

– заявила Диденко.

Осадков за день не прогнозируют.

Погода в городах Украины 30 декабря

Ужгород – 0...+2

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – +1...+3

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...-2

Винница – -3...-5

Одесса – -2...-4

Николаев – -4...-6

Херсон – -2...-4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -3...-5

Днепр – -4...-6

Запорожье – -3...-5

Донецк – -4...-6

Луганск – -2...-4

Харьков – -4...-6

Киев – -1...-3

Прогноз погоды на 30 декабря / Карта Укргидрометцентра