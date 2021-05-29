Оставить зонтики и дождевики дома могут жители Николаевской, Одесской, Херсонской областей, а также Крыма. Остальным украинским регионам следует быть готовыми к осадкам.

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Что прогнозируют синоптики

Также именно на юге столбики термометров поднимутся до самых высоких отметок. Тепло будет и на востоке. Больше всего воздух прогреется в Луганской, Донецкой, Запорожской, а также Херсонской областях и в Крыму. Здесь обещают +23...+25 градусов. На Николаевщине и Днепропетровщине – +22...+24. Несколько прохладнее в Одесской и Харьковской областях – +21...+23.

Самые мощные осадки метеорологи прогнозируют в западных областях. Сюда вместе с непогодой придет и похолодание. Холоднее всего будет на Закарпатье и Буковине +15...+17 градусов. Такая же ситуация и в Киевской и Житомирской областях. На остальной территории Украины температура будет колебаться в пределах +16...+20.

Относительно Киева, то 30 мая в столице пройдут дожди, температуру обещают в пределах +15...+17 градусов. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Конечно, учитывая сезон, эти дожди не пойдут бесконечными печальными осенними шеренгами – будут кратковременными и будут давать шанс на просветления. Однако даже за короткое время иногда может поналивать ого-го!

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 30 мая

Ужгород – +15...+17

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +21...+23

Николаев – +22...+24

Херсон – +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +17...+19

Суммы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +21...+25

Киев – +15...+17



Прогноз погоды на 30 мая / Данные Укргидрометцентра