Залишити парасольки та дощовики вдома можуть жителі Миколаївщини, Одеської, Херсонської областей, а також Криму. У решті українських регіонів слід бути готовими до опадів.
Цікаво Напередодні літа: Київщину засипало градом – фото
Що прогнозують синоптики
Також саме на Півдні стовпчики термометрів піднімуться до найвищих позначок. Тепло буде і на Сході. Найбільше повітря прогріється на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, а також Херсонщині та у Криму. Тут обіцяють + 23...+25. На Миколаївщині та Дніпропетровщині – +22...+24. Дещо прохолодніше у Одеській та Харківській областях – + 21...+23.
Найпотужніші опади метеорологи прогнозують у західних областях. Сюди разом з негодою прийде і похолодання. Найхолодніше буде на Закарпатті та на Буковині +15...+17. Така сама ситуація і у Київській та Житомирській областях. На решті території України температура коливатиметься у межах +16...+20.
Звичайно, враховуючи сезон, ці дощі не йтимуть нескінченними сумними осінніми шеренгами – будуть короткочасними та даватимуть шанс на прояснення. Проте навіть за короткий час подекуди може поналивати ого-го!
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 30 травня
Ужгород – +15...+17
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +15...+17
Вінниця – +16...+18
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +18...+20
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +21...+25
Київ – +15...+17