Эксперты прогнозируют, что с началом июня дожди в Украине будут идти реже, чем сейчас, передает 24 Канал.
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Какая погода будет в пятницу
Средняя температура воздуха на территории Украины составит 19 – 21 градус тепла днем и 14 – 12 градусов тепла ночью. Небо будет покрыто облаками, из-под которых будет выглядывать солнышко.
На Западе столбик термометра будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. Осадков не будет.
В центральных, северных и южных областях – немного теплее – 19 – 24 градуса тепла днем. Также в этих частях страны ожидаются кратковременные небольшие дожди.
Тем временем на Восток придет дождь с грозой. Также здесь будут наблюдаться самые высокие температурные показатели – 22 – 26 градусов тепла днем.
Обратите внимание! 29 мая – 1 июня в Херсонской, Харьковской – чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какая погода в областных центрах
- Киев +19...+21;
- Ужгород +18...+20;
- Львов +17...+19;
- Ивано-Франковск +16...+18;
- Тернополь +16...+18;
- Черновцы +17...+19;
- Хмельницкий +16...+18;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +17...+19;
- Житомир +20...+22;
- Винница +18...+20;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +21...+23;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +20...+22;
- Полтава 22...+24;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +24...+26.
Прогноз погоды на 30 мая / Фото Укргидрометцентр