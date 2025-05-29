Експерти прогнозують, що з початком червня дощі в Україні йтимуть рідше, ніж зараз, передає 24 Канал.

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Яка погода буде у п'ятницю

Середня температура повітря на території України становитиме 19 – 21 градус тепла вдень та 14 – 12 градусів тепла уночі. Небо буде вкрите хмарами, з під-яким визиратиме сонечко.

На Заході стовпчик термометра коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Опадів не буде.

У центральних, північних та південних областях – трохи тепліше – 19 – 24 градуси тепла вдень. Також у цих частинах країни очікуються короткочасні невеликі дощі.

Тим часом на Схід прийде дощ із грозою. Також тут спостерігатимуться найвищі температурні показники – 22 – 26 градуси тепла вдень.

Зверніть увагу! 29 травня – 1 червня у Херсонській, Харківській – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка погода в обласних центрах

  • Київ +19...+21;
  • Ужгород +18...+20;
  • Львів +17...+19;
  • Івано-Франківськ +16...+18;
  • Тернопіль +16...+18;
  • Чернівці +17...+19;
  • Хмельницький +16...+18;
  • Луцьк +17...+19;
  • Рівне +17...+19;
  • Житомир +20...+22;
  • Вінниця +18...+20;
  • Одеса +20...+22;
  • Миколаїв +22...+24;
  • Херсон+22...+24;
  • Сімферополь +21...+23;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +20...+22;
  • Суми +20...+22;
  • Полтава 22...+24;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +22...+24;
  • Донецьк+23...+25;
  • Луганськ +21...+23;
  • Харків +24...+26.

погода на 30 травня

Прогноз погоди на 30 травня / Фото Укргідрометцентр