Експерти прогнозують, що з початком червня дощі в Україні йтимуть рідше, ніж зараз, передає 24 Канал.
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Яка погода буде у п'ятницю
Середня температура повітря на території України становитиме 19 – 21 градус тепла вдень та 14 – 12 градусів тепла уночі. Небо буде вкрите хмарами, з під-яким визиратиме сонечко.
На Заході стовпчик термометра коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Опадів не буде.
У центральних, північних та південних областях – трохи тепліше – 19 – 24 градуси тепла вдень. Також у цих частинах країни очікуються короткочасні невеликі дощі.
Тим часом на Схід прийде дощ із грозою. Також тут спостерігатимуться найвищі температурні показники – 22 – 26 градуси тепла вдень.
Зверніть увагу! 29 травня – 1 червня у Херсонській, Харківській – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Яка погода в обласних центрах
- Київ +19...+21;
- Ужгород +18...+20;
- Львів +17...+19;
- Івано-Франківськ +16...+18;
- Тернопіль +16...+18;
- Чернівці +17...+19;
- Хмельницький +16...+18;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +17...+19;
- Житомир +20...+22;
- Вінниця +18...+20;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон+22...+24;
- Сімферополь +21...+23;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +20...+22;
- Полтава 22...+24;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк+23...+25;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +24...+26.
Прогноз погоди на 30 травня / Фото Укргідрометцентр