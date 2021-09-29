Температура воздуха поднимется на 2 – 3 градуса и днем ​​достигнет +14...+16 градусов. Почти во всех областях Украины будет солнечно.

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Прогноз погоды на 30 сентября

Дожди днем ​​синоптики прогнозируют на Западе. В Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях стоит ожидать осадки. На остальной территории будет облачно и сухо.

На севере ночью ожидают заморозки, -1 ...– 3, днем ​​воздух прогреется до +12...+15. Теплее всего будет на Юге – здесь ожидают +15...+17 градусов.

Как сообщает на своей странице в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в западных областях облачно из-за близости атмосферного фронта. Осадков на большинстве территории Украины 30 сентября не предвидится. Только упоминавшийся атмосферный фронт может задеть небольшими дождями и плотной облачностью территорию Украины на Западе.

Холодный воздух распространится до южной части Украины, разве что еще теплые моря будут согревать в ночные часы прибрежные регионы,

– сообщила синоптик.

Погода в городах Украины 30 сентября

Ужгород – +16...+18

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Суммы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 30 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра