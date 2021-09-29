Температура повітря підніметься на 2 – 3 градуси і вдень сягатиме +14...+16 градусів. Майже в усіх областях України буде сонячно.

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Прогноз погоди на 30 вересня

Дощі вдень синоптики прогнозують на Заході. У Закарпатській, Львівській, Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях варто очікувати на опади. На решті територій буде хмарно і сухо.

На Півночі уночі очікують заморозки, -1...-3, вдень повітря прогріється до +12...+15. Найтепліше буде на Півдні – тут очікують +15...+17.

Як повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, у західних областях буде хмарно через близькість атмосферного фронту. Опадів на більшості території України 30 вересня не передбачається. Лише згадуваний атмосферний фронт може зачепити невеликими дощами та щільною хмарність територію України на Заході.

Холодне повітря пошириться аж до південної частини України, хіба ще тепліші моря зігріватимуть у нічні години прибережні регіони,

– повідомила синоптикиня.

Погода у містах України 30 вересня

Ужгород – +16...+18

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +13...+15

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 30 вересня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру