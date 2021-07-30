Метеорологи сообщают, что осадки придут в западные и восточные области. В то же время в центральных, северных и южных – сухо и солнечно.
Читайте также Одесса до сих пор страдает от последствий ливня: по всему городу образовались провалы – фото
Какой будет погода в Украине
На Западе несмотря грозы предполагается высокая температура – +28... +32 градуса. На Востоке прогнозируют аналогичную погоду, на термометрах можно будет увидеть +28... +31 градус.
На Севере синоптики информируют о солнце и +28... +32 градуса. В Центре и Юге также без осадков. В этих регионах нашей страны следует ожидать потеплений до +28... +32 градусов.
В Киеве – сухо и жарко, температура воздуха поднимется до +30... +32 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 31 июля
Ужгород – 28... +30
Львов – 28... +30
Ивано-Франковск – 28... +30
Тернополь – 28... +30
Черновцы – +30... +32
Хмельницкий – 28... +30
Луцк – 28... +30
Ровно – 28... +30
Житомир – +29... +31
Винница – +30... +32
Одесса – ++30... +32
Николаев – +30... +32
Херсон – +30... +32
Симферополь – 28... +30
Кропивницкий – +29... +31
Черкассы – +29... +31
Чернигов – 28... +30
Сумы – +29... +31
Полтава – +29... +31
Днепр – +29... +31
Запорожье – 28... +30
Донецк – 28... +30
Луганск – +29... +31
Харьков – +29... +31
Киев – +30... +32