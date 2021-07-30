Метеорологи повідомляють, що опади прийдуть у західні та східні області. Водночас у центральних, північних і південних – сухо та сонячно.
Читайте також Одеса досі потерпає від наслідків зливи: по всьому місту утворились провалля – фото
Якою буде погода в Україні
На Заході попри грози передбачається висока температура – +28...+32 градуси. На Сході прогнозують аналогічну погоду, на термометрах можна буде побачити +28...+31 градус.
На Півночі синоптики інформують про сонце та +28...+32 градуси. У Центрі та Півдні також без опадів. У цих регіонах нашої країни слід очікувати потепліня до +28...+32 градусів.
У Києві – сухо та спекотно, температура повітря підніметься до +30...+32 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 31 липня
Ужгород – +28...+30
Львів – +28...+30
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +28...+30
Чернівці – +30...+32
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +28...+30
Рівне – +28...+30
Житомир – +29...+31
Вінниця – +30...+32
Одеса – ++30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +28...+30
Суми – +29...+31
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +30...+32