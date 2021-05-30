Зато на севере, востоке и в центре нашей страны будет довольно тепло и солнечно. Максимальная температура составит +22...+24 градуса.

Важно Когда прекратятся дожди и грозы: синоптики дали прогноз

В течение всего дня на Западной Украине будет держаться облачная погода. Мелкий дождь начнется ночью и может усилиться днем. Столбики термометров максимально покажут +15...+17 градусов, хотя местами температура опустится до +13...+15 градусов. На Восточной Украине также будут облака, но они не принесут осадков. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха составит +22...+24 градусов.

Облачная погода в северных областях продержится весь день. Однако серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +15...+17 градусов. Небо на юге Украины также будет затянуто облаками. Днем возможен небольшой дождь, который ближе к вечеру стихнет. Температура воздуха составит +22...+24 градуса.

С утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Столбики термометров там покажут +21...+23 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 31 мая

Ужгород – +16...+18

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +15...+17

Винница – +14...+16

Одесса – +20...+22

Николаев – +21...+23

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье – +22...+24

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +19...+21

Киев – +15...+17



Прогноз погоды на 31 мая / Фото Укргидрометцентра