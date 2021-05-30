Зато на севере, востоке и в центре нашей страны будет довольно тепло и солнечно. Максимальная температура составит +22...+24 градуса.
Важно Когда прекратятся дожди и грозы: синоптики дали прогноз
В течение всего дня на Западной Украине будет держаться облачная погода. Мелкий дождь начнется ночью и может усилиться днем. Столбики термометров максимально покажут +15...+17 градусов, хотя местами температура опустится до +13...+15 градусов. На Восточной Украине также будут облака, но они не принесут осадков. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха составит +22...+24 градусов.
Облачная погода в северных областях продержится весь день. Однако серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +15...+17 градусов. Небо на юге Украины также будет затянуто облаками. Днем возможен небольшой дождь, который ближе к вечеру стихнет. Температура воздуха составит +22...+24 градуса.
С утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Столбики термометров там покажут +21...+23 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 31 мая
Ужгород – +16...+18
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +15...+17
Винница – +14...+16
Одесса – +20...+22
Николаев – +21...+23
Херсон – +22...+24
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье – +22...+24
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +19...+21
Киев – +15...+17