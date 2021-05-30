Натомість на Півночі, Сході та у Центрі нашої країни буде доволі тепло та сонячно. Максимальна температура становитиме +22...+24 градуси.
Важливо Коли припиняться дощі та грози: синоптики дали прогноз
Протягом усього дня на Західній Україні триматиметься хмарна погода. Дрібний дощ почнеться вночі й може посилитися вдень. Стовпчики термометрів максимально покажуть +15...+17 градусів, хоча подекуди температура опуститься до +13...+15 градусів. На Східній Україні також будуть хмари, але вони не принесуть опадів. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Температура повітря становитиме +22...+24 градусів.
Хмарна погода у північних областях протримається увесь день. Однак серйозних опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +15...+17 градусів. Небо на Півдні України також буде затягнуто хмарами. Вдень можливий невеликий дощ, який ближче до вечора стихне. Температура повітря становитиме +22...+24 градуси.
З ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 31 травня
Ужгород – +16...+18
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +15...+17
Вінниця – +14...+16
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +22...+24
Харків – +19...+21
Київ – +15...+17