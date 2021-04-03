Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля, будет дождливой и пасмурной. Небольшое прояснение возможно только на Волыни и Ровненщине.

Какой будет погода в Украине

Средняя температура воздуха в Украине составит + 8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Западе.

Интересно Зима еще близко: на высокогорье Карпат до 15 сантиметров снега

В западных областях температура прогреется лишь до +6...+9 градусов. Кроме того, будет падать мокрый снег и дождь. На востоке дождей будет меньше, а столбики термометров поднимутся до +8...+11 градусов.

На юге, севере и в центре прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.

В то же время, по словам синоптика Натальи Диденко, в Запорожской и Донецкой областях возможны сильные ливни.

В Киеве прогнозируют прохладу и свежесть. Так, температура воздуха будет в пределах +8...+10 градусов. Днем возможен дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 4 апреля

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +7...+9

Винница – +8...+10

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +8...+10

Луганск – +8...+10

Харьков – +8...+10

Киев – +8...+10



Прогноз погоды на 4 апреля / Карта Укргидрометцентра