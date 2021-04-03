Прогноз погоды на 4 апреля: сильные ливни и снег
Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля, будет дождливой и пасмурной. Небольшое прояснение возможно только на Волыни и Ровненщине.
Источник:Укргидрометцентр
Какой будет погода в Украине
Средняя температура воздуха в Украине составит + 8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Западе.
Интересно Зима еще близко: на высокогорье Карпат до 15 сантиметров снега
В западных областях температура прогреется лишь до +6...+9 градусов. Кроме того, будет падать мокрый снег и дождь. На востоке дождей будет меньше, а столбики термометров поднимутся до +8...+11 градусов.
На юге, севере и в центре прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.
В то же время, по словам синоптика Натальи Диденко, в Запорожской и Донецкой областях возможны сильные ливни.
В Киеве прогнозируют прохладу и свежесть. Так, температура воздуха будет в пределах +8...+10 градусов. Днем возможен дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 4 апреля
Ужгород – +8...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +7...+9
Винница – +8...+10
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +9...+11
Донецк – +8...+10
Луганск – +8...+10
Харьков – +8...+10
Киев – +8...+10
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