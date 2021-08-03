По прогнозам синоптиков, страна 4 августа разделится на 2 части – в одной будет сухо и тепло, в другой – будут идти дожди.
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Прогноз погоды в регионах
Прохладнее всего будет в западных и северных областях – +23...+25 градусов. Кроме того, там ожидают дожди и грозы. Осадки не обойдут и территорию Житомирской и Винницкой областей, однако там будет немного теплее – +25...+27 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, дожди принесут в Украину атмосферные фронты.
Зато южные, восточные и центральные области будет радовать солнце. Столбики термометров достигнут в среднем +28...+30 градусов.
Ветер будет дуть юго-восточный и южный, небольшой или умеренный.
В Киеве будет сухо, температура воздуха составит +25...+27 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 4 августа
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – 25...+27
Винница – 25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – 28...+30
Симферополь – +29 .. +31
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – 25...+27
Суммы – 25...+27
Полтава – 25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – 28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – 28...+30
Харьков – 28...+30
Киев – 25...+27
Прогноз погоды на 4 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра