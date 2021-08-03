За прогнозами синоптиків, країна 4 серпня поділиться на 2 частини – в одній буде сухо й тепло, в іншій – йтимуть дощі.
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Прогноз погоди у регіонах
Найпрохолодніше буде у західних і північних областях – +23…+25 градусів. Крім того, там очікують дощі та грози. Опади не оминуть і територію Житомирщини й Вінниччини, однак там буде трохи тепліше – +25…+27 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, дощі принесуть в Україну атмосферні фронти.
Натомість південні, східні та центральні області тішитиме сонце. Стовпчики термометрів сягатимуть у середньому +28…+30 градусів.
Вітер дутиме південно-східний та південний, невеликий або помірний.
У Києві буде сухо, температура повітря становитиме +25…+27 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 4 серпня
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +29..+31
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +25...+27
Прогноз погоди на 4 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру