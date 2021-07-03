Грозы не отступают
Дожди и грозы прогнозируют во всех областях Украины. Кроме того, синоптики предупреждают о шквальном ветре.
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В воскресенье будет жарко во всех областях, кроме западных. Выше всего температура воздуха поднимется на Востоке – до +30...+32 градусов. В южных областях температура составит +26...+28 градусов.
В западных областях будет свежо и прохладно. Столбики термометров опустятся до +21...+23 градусов. Целые сутки будет падать дождь, ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве воздух будет жарким + 26...+28 градусов. Однако погода будет плохой – синоптики предупреждают о грозе.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 4 июля:
Ужгород – +21...+23
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +27...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +29...+31
Луганск – +30...+32
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28
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