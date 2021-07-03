Грозы не отступают

Дожди и грозы прогнозируют во всех областях Украины. Кроме того, синоптики предупреждают о шквальном ветре.

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В воскресенье будет жарко во всех областях, кроме западных. Выше всего температура воздуха поднимется на Востоке – до +30...+32 градусов. В южных областях температура составит +26...+28 градусов.

В западных областях будет свежо и прохладно. Столбики термометров опустятся до +21...+23 градусов. Целые сутки будет падать дождь, ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве воздух будет жарким + 26...+28 градусов. Однако погода будет плохой – синоптики предупреждают о грозе.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 4 июля:

Ужгород – +21...+23

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +29...+31

Луганск – +30...+32

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28

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