Грози не відступають
Дощі та грози прогнозують в усіх областях України. Крім того, синоптики попереджають про шквальний вітер.
До теми Град та шквали: на Київщину насувається сильна гроза
У неділю буде спекотно у всіх областях, крім західних. Найвище температура повітря підійметься на сході – до +30...+32 градусів. У південних областях температура становитиме +26...28 градусів.
У західних областях буде свіжо та прохолодно. Стовпчики термометрів опустяться до +21...23 градусів. Цілу добу падатиме дощ, вітер дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
У Києві повітря буде спекотним +26...+28 градусів. Однак погода буде поганою – синоптики попереджають про грози.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 4 липня:
Ужгород – +21...+23
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22...+24
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +24...+26
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +27...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +30...+32
Харків – +29...+31
Київ – +26...+28
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Прогноз погоди на 4 червня / Карта Укргідрометцентру