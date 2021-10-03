Ночью прогнозируют заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Кроме того, на всей территории Украины будет сухая погода без осадков.

К теме В Украине – солнце и +19 градусов: прогноз погоды на 3 октября

Погода в регионах Украины 4 октября

На Западе страны будет теплее всего – воздух прогреется до +13...+ 18 градусов, в частности на Закарпатье – до +19...+ 21 градуса. В северных регионах будет по-осеннему тепло – +12...+16 градусов. На юге страны – до +15...+17 градусов.

В восточном регионе в среднем – +13...+15 градусов. В центре страны погода фактически аналогичная. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что дождя в Киеве не будет.

В субботу и воскресенье (2 – 3 октября – 24 канал) дождя не будет. Днем предполагаются милые +15 градусов. Ночью будет не так симпатично, кусаться будут +1...+4 градуса и еще и заморозки,

– написала Диденко.

Более того, синоптики прогнозируют ночью заморозки на поверхности почвы. Речь идет обо всей территории Украины, кроме большинства западных областей и крайнего юга. Более того, 4 октября местами и в воздухе будет 0, -5 градусов. Предупреждают о І уровне опасности, то есть желтом.

Погода в городах Украины 4 октября

Ужгород – +19...+21

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +15...+17

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +13...+15

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – +14...+16



Погода в Украине 4 октября / Данные Укргидрометцентра