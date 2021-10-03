Ночью прогнозируют заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Кроме того, на всей территории Украины будет сухая погода без осадков.
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Погода в регионах Украины 4 октября
На Западе страны будет теплее всего – воздух прогреется до +13...+ 18 градусов, в частности на Закарпатье – до +19...+ 21 градуса. В северных регионах будет по-осеннему тепло – +12...+16 градусов. На юге страны – до +15...+17 градусов.
В восточном регионе в среднем – +13...+15 градусов. В центре страны погода фактически аналогичная. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что дождя в Киеве не будет.
В субботу и воскресенье (2 – 3 октября – 24 канал) дождя не будет. Днем предполагаются милые +15 градусов. Ночью будет не так симпатично, кусаться будут +1...+4 градуса и еще и заморозки,
– написала Диденко.
Более того, синоптики прогнозируют ночью заморозки на поверхности почвы. Речь идет обо всей территории Украины, кроме большинства западных областей и крайнего юга. Более того, 4 октября местами и в воздухе будет 0, -5 градусов. Предупреждают о І уровне опасности, то есть желтом.
Погода в городах Украины 4 октября
Ужгород – +19...+21
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – +15...+17
Житомир – +13...+15
Винница – +13...+15
Одесса – +15...+17
Николаев – +14...+16
Херсон – +15...+17
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +13...+15
Донецк – +13...+15
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14
Киев – +14...+16
Погода в Украине 4 октября / Данные Укргидрометцентра