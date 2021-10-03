Уночі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі. Окрім того, на всій території України буде суха погода без опадів.

До теми В Україні – сонце та +19 градусів: прогноз погоди на 3 жовтня

Погода в регіонах України 4 жовтня

На Заході країни буде найтепліше – повітря прогріється до +13...+18 градусів, зокрема на Закарпатті – до +19...+21 градуса. У північних регіонах буде по-осінньому тепло – +12...+16 градусів. На Півдні країни – до +15...+17 градусів.

У східному регіоні в середньому – +13...+15 градусів. У центрі країни погода фактично аналогічна. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що дощу в Києві не буде.

У суботу й неділю (2 – 3 жовтня – 24 канал) дощу не буде. Вдень передбачаються милі +15 градусів. Вночі буде не так симпатично, кусатимуться +1...+4 градуси і ще й заморозки,

– написала Діденко.

Ба більше, синоптики прогнозують вночі заморозки на поверхні ґрунту. Мовиться про всю територію України, крім більшості західних областей та крайнього півдня. Ба більше, 4 жовтня місцями і в повітрі буде 0, -5 градусів. Попереджають про І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Погода у містах України 4 жовтня

Ужгород – +19...+21

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +15...+17

Житомир – +13...+15

Вінниця – +13...+15

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +11...+13

Харків – +12...+14

Київ – +14...+16



Погода в Україні 4 жовтня / Дані Укргідрометцентру