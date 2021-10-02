Синоптики зазначають, що найбільшого тепла варто очікувати на Закарпатті. Стовпчики термометрів досягатимуть +17...+19 градусів.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Температура становитиме +15…+19 градусів. На Сході також без дощів, вдень прогнозують +13...+16 градусів.
У північних регіонах синоптики повідомляють про сонце. Позначки на термометрах покажуть +12...+16 градусів. На Півдні також буде сухо – там слід очікувати +15...+18 градусів.
У Києві в неділю, 3 жовтня, варто очікувати на тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.
Погода у містах України 3 жовтня
Ужгород – +17...+19
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +14...+16
Вінниця – +15...+17
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +13...+15
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Київ – +14...+16