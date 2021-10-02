Синоптики зазначають, що найбільшого тепла варто очікувати на Закарпатті. Стовпчики термометрів досягатимуть +17...+19 градусів.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Температура становитиме +15…+19 градусів. На Сході також без дощів, вдень прогнозують +13...+16 градусів.

У північних регіонах синоптики повідомляють про сонце. Позначки на термометрах покажуть +12...+16 градусів. На Півдні також буде сухо – там слід очікувати +15...+18 градусів.

У Києві в неділю, 3 жовтня, варто очікувати на тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.

Погода у містах України 3 жовтня

Ужгород – +17...+19

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +14...+16

Вінниця – +15...+17

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +14...+16



Погода в Україні 3 жовтня / Дані Укргідрометцентру